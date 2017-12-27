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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 27 декабря 2017, 19:35

Обмен пленными состоялся, Гройсман хочет уволить главу "Укроборонпрома", в Украине построят завод боеприпасов, Луценко считает ошибкой конфликт с НАБУ, РФ против миротворцев – новости, которые обсуждали 27 декабря.

Об обмене пленными. Обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Украина из 306 человек передала 237, а 40 человек были освобождены и 29 отказались возвращаться на оккупированную территорию.

Об "Укроборонпроме". Премьер-министр инициирует отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

О заводе боеприпасов. Уже предусмотрено 1 млрд 400 млн гривен на начало строительства завода, который, в первую очередь, будет производить боеприпасы старого образца для Вооруженных сил Украины.

Об ошибках Луценко. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой.

Об РФ и миротворцах. Россия не допустит работы миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу.

О Крыме. Мировые автомобильные бренды работают в оккупированном Россией Крыму в обход введенных Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки санкций за незаконную аннексию полуострова.

О Довгом. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство в отношении народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого.

О Деевой. Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Темы: заложникиГройсманЛуценкоНАБУ
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