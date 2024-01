Мюллер відсторонив співробітника ФБР за критику Трампа

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії в президентські вибори в 2016 році в США, видалив зі своєї команди ведучого слідчого ФБР через те, що той критикував Трампа.

Про це пише Reuters.

Ім'я агента з'ясували The New York Times і the Washington Post. Агент Пітер Стржок відсторонений через обмін текстовими повідомленнями з колегою з ФБР, в яких критикував на той час кандидата в президенти США Дональда Трампа і схвалював його суперницю з демократичної партії Гілларі Клінтон.

Стржок є заступником глави контррозвідки ФБР. Він зіграв ключову роль в розслідуванні ФБР про використання Клінтон під час її перебування на посаді держсекретаря приватного поштового сервера.

Офіс Мюллера підтвердив агентству відсторонення Стржока, але не уточнив причину.

"Відразу після вивчення тверджень Управління Спеціального радника відсторонило Пітера Стржока від розслідування", - сказав представник управління Пітер Карр.

Згідно з повідомленнями, федеральні співробітники правоохоронних органів стурбовані, що Трамп і його прихильники можуть використати ці повідомлення, щоб критикувати розслідування Мюллера.