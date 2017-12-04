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Гройсман за ліквідацію дублюючих функцій райрад і адміністрацій

Понеділок, 4 грудня 2017, 10:22

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за ліквідацію дублюючих функцій районних рад і районних адміністрацій.

Про це він сказав на II Всеукраїнському форумі об'єднаних громад у Києві 4 грудня.

"Нам треба ухвалити закон про адміністративно-територіальний устрій. Нам потрібно ліквідувати дублювання функцій районних рад, адміністрацій. Там, де в межах одного  району створена одна, дві, три і більше громад, там має бути повсюдне повноцінне місцеве самоврядування на базі об’єднаної територіальної громади", - сказав Гройсман.  

Він пояснив, що представники громади зможуть управляти нею краще, ніж будь-хто інший.

"Ви безпосередньо проходите прямі вибори, вас люди обирають, ви кожен день дивитесь людям в очі. І якщо ви відповідальні, ви завжди будете успішні, ви завжди будете розуміти проблеми людей краще, ніж будь-хто призначений на будь-яку посаду", - сказав прем’єр.

"Тому наша модель кінцева – це повсюдне місцеве самоврядування з самодостатніми і сильними громадами",- підсумував Гройсман.

Ірина Балачук, УП
Теми: Гройсманмісцева влада
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