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ГПУ знайшла український паспорт Саакашвілі

Вівторок, 5 грудня 2017, 12:11

Правоохоронці знайшли паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час обшуків у київській квартирі керівника Київського обласного осередку "Руху нових сил" Северіона Дангадзе.

Про це на брифінгу 5 грудня заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Під час обшуків, де мешкав Северіон Дангадзе в Києві, було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі і злополучний паспорт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, який, за його словами, був чи то в президента, чи то в міністра внутрішніх справ", - сказав Луценко.

"Насправді він увесь цей час перебував у помешканні Дангадзе. Брехня і тут вилізла на поверхню", - підсумував Луценко.

Як відомо, 11 вересня Міхеіл Саакашвілі заявив, що правоохоронці вилучили у нього український паспорт на кордоні.

"Я залишив паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала мій паспорт. Зараз паспорт у них", - сказав він.

Але поліція заявила, що не вилучала український паспорт Саакашвілі.  

Після цього Саакашвілі стверджував, що його паспорт знаходиться у президента Петра Порошенка.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пускали.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Пізніше в СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЛуценкопаспорт
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