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Саакашвілі під Радою вимагає відставки Луценка і Грицака

Вівторок, 5 грудня 2017, 14:35

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що вимагає відставки генпрокурора і голови СБУ.

Про це він сказав з трибуни на мітингу під Верховною Радою у вівторок.

"На кого працює Порошенко, якщо не на Путіна, якщо він пересварився з Європою? То хто працює на Януковича і Путіна: я чи Порошенко? Луценко чи я?", - сказав він.

Після цих слів люди почали скандувати "імпічмент".

Тоді Саакашвілі заявив: "Ми вимагаємо негайної відставки потвори і зрадника Луценка".

Натовп почав скандувати "відставка". Хтось із натовпу викрикнув "і СБУ, Грицака туди".

Тоді Саакашвілі додав: "А також звільнення керівництва СБУ, яка виконувала ці злочинні накази". Люди знову почали кричати "відставка".

"Звичайно на цьому це не завершиться", - сказав Саакашвілі.

 
 
 
 
 

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне. Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири. 

Активісти заблокували автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.

Міхеіла Саакашвілі його прибічники витягнули з машини правоохоронців.

Наразі його привели до Верховної Ради.

СБУ повідомили, що затримали Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності – ред.) Кримінального кодексу України.

Під час брифінгу у вівторок Луценко заявив, що Саакашвілі фінансував свої акції в Україні за рахунок злочинного угрупування Януковича, зокрема, Сергія Курченка.

Дивіться онлайн подій Затримання Саакашвілі.

Олександр Шумілін, фото УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліЛуценкоВерховна Рада
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