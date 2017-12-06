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Саакашвілі анонсував віче

Середа, 6 грудня 2017, 08:57

Лідер "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі анонсував вечірнє віче під Верховною Радою.

Про це він сказав на прес-конференції на площі Конституції 6 грудня.

"На 6 вечора ми збираємося на віче і будемо оголошувати план дій – рішучих, але мирних", - сказав Саакашвілі.

Він додав, що під Радою стоять прості люди, "які останні гроші витратили, щоб сюди приїхати", - додав він.

"Головне, щоб на 6-ту годину прийшли люди, щоб ми влаштували віче і поговорили про те, як подолати політичну кризу в України, як очистити країну від бариг і крадіїв", - підсумував Саакашвілі.

Він додав, що його вимогами будуть "прибрати злочинне групування з правоохоронних органів і почати процедуру імпічменту президента".

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії затримали.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

Читайте також: Затримання Саакашвілі 

Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвіліакції
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