Підозра Саакашвілі направлена – ГПУ

Правоохоронці направили екс-президенту Грузії екс-голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі підозру на його адресу проживання.

Про це повідомляє 6 грудня прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко.

"Підозра Міхеілу Саакашвілі направлена на його адресу. Також оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 та ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України", – пише він у Facebook.

Таким чином Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

Як повідомлялось, Саакашвілі також оголосили в розшук.

Лисенко зазначає, що проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України.

Як відомо, позафракційний депутат Юрій Дерев'янко висловив думку, що під час обшуку у лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі були "викрадені" особисті речі, оскільки йому не були вручені відповідні документи.

Водночас у коментарі "Українській правді" речник Генпрокуратури зазначив, що 5 грудня Саакашвілі в присутності адвоката ознайомився з постановою на затримання.

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Як відомо, з 9-ї ранку середи Саакашвілі чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Напередодні ввечері Генпрокуратура передала голові Національної поліції постанову про оголошення Саакашвілі у розшук, хоча він тоді перебував під Верховною Радою.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва. Затриманого лідера партії "Рух нових сил" та екс-президента Грузії намагались вивезти.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Міхеіл Саакашвілі нібито домовлявся з поплічником Віктора Януковича Сергієм Курченком про співпрацю і фінансування акції протесту. Генпрокурор навіть продемонстрував записи розмов.