Нардеп поскаржився, що правоохоронці "викрали" речі Саакашвілі

Позафракційний депутат Юрій Дерев'янко вважає, що під час обшуку у лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі були "викрадені" особисті речі, оскільки йому не були вручені відповідні документи.

Про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту.

"Вчора генпрокурор Луценко тут нам казав, що прокуратура діє законно. Але вчинили ряд протизаконних дій: досі не були вручені підозри, не здійснено арешт, досі не має жодного процесуального документа. Було викрадення особистих речей Саакашвілі, оскільки ніяких протоколів про обшук вручено не було, немає переліку вилучених речей", - сказав Дерев'янко.

Він також вважає, що Юрій Луценко не дотримався слова про мирне врегулювання ситуації.

"Сьогодні о 6 годині ранку людей, які мирно перебували перед Радою, було жорстко побито. В намет, де перебувало більше 35 людей, ввірвалися спецпризначенці, ламали людям ребра, били голови. При цьому прокурор Луценко вчора збрехав, коли гарантував мирне знаходження людей", - заявив депутат.

Дерев'янко додав, що наразі постраждалі активісти перебувають у лікарні.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Вранці 5 грудня працівники Служби безпеки України провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машину СБУ з Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто, розбивши вікна.

Саакашвілі оголошено у розшук.

Вранці 6 грудня екс-президент Грузії прийшов під Верховну Раду.

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