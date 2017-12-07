Народні депутати підняли собі зарплати

Верховна Рада збільшила оклади народних депутатів.

За відповідну постанову 7172 у четвер проголосували 235 народні депутати.

Перед голосуванням перший заступник комітету з питань регламенту Павло Пинзеник заявив:

"Відповідно до положень 33 статті закону "Про статус народного депутата", народному депутату встановлюється щомісячний посадовий оклад. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів України. Народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету міністрів України".

Пинзеник заявив, що ці вимоги закону не дотримуються, тому вносяться необхідні зміни.

"Для прикладу, посадовий оклад міністра зараз складає 16 тисяч гривень. Відповідно до проекту постанови такий самий розмір посадового окладу пропонується встановити народному депутату члену комітету", - сказав він.

"Для реалізації положень проекту не потрібно додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки достатньо бюджетних призначень, передбачених законом про державний бюджет на 2017 рік, а також коштів запланованих на 2018 рік", - додав Пинзеник.

Зокрема, згідно з додатком до постанови, оклад спікера складатиме 12 прожиткових мінімумів (18 200 грн). Найменший оклад встановлюється у нардепа-члена комітету Верховної Ради України – 10 прожиткових мінімумів (16 000 грн).

Постанова набирає чинності з дня його прийняття, а застосовується - з 1 жовтня 2017 року.

Наразі прожитковий мінімум складає близько 1600 гривень. З 1 січня 2018 року прожитковий мінімум зросте до 1700 гривень.

Як відомо, бюджетні витрати на зарплати нардепам, їх помічникам та працівникам парламенту і підвідомчих організацій у 2018 році можуть зрости на 390,3 млн гривень, якщо проект бюджету проголосують без змін.

Українська правда