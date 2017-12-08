Депутати після бюджету вирішили працювати у комітетах

8 грудня народні депутати працюють у комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідне рішення нардепи прийняли 7 грудня.

Депутати внесли зміни до календарного плану-пленарне засідання 8 грудня не проводити, а працювати у комітетах pic.twitter.com/lCSCd54HwB — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017

Згідно з календарним планом, у п’ятницю мали бути година запитань до уряду та засідання Ради.

Скриншот з сайту ВР

Засідання 7 грудня тривало до пізнього вечора. На ньому депутати, зокрема, ухвалили держбюджет.