Депутати після бюджету вирішили працювати у комітетах
П'ятниця, 8 грудня 2017, 09:20
8 грудня народні депутати працюють у комітетах, комісіях, фракціях і групах.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Відповідне рішення нардепи прийняли 7 грудня.
Депутати внесли зміни до календарного плану-пленарне засідання 8 грудня не проводити, а працювати у комітетах pic.twitter.com/lCSCd54HwB— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017
Згідно з календарним планом, у п’ятницю мали бути година запитань до уряду та засідання Ради.
Засідання 7 грудня тривало до пізнього вечора. На ньому депутати, зокрема, ухвалили держбюджет.