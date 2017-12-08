Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, до кого приходили з обшуками силовики в Конча-Заспі

П'ятниця, 8 грудня 2017, 15:19
Стало відомо, до кого приходили з обшуками силовики в Конча-Заспі

Генеральна прокуратура спільно з Нацполіцією та СБУ провела обшук у реабілітаційному центрі працівників митної служби.

Про це інформує 8 грудня прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що ГПУ здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння невстановленими особами коштами Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС України в особливо великих розмірах.

Мова йде також про незаконне заволодіння об’єктами нерухомості на території реабілітаційного центру "Конча Заспа", які належать професійній спілці працівників органів Державної митної служби за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

7 грудня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, ГПУ, СБУ та Нацполіція провели обшук за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 129, де розташований реабілітаційний центр працівників митної служби.

У ГПУ пояснюють, що необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою обумовлювалась отриманими під час слідства даними, які можуть свідчити про незаконність окремих рішень посадових осіб професійної спілки працівників органів Державної митної служби про відчуження майна Реабілітаційного центру "Конча Заспа".

Зазначається, що під час проведення слідчих дій було виявлено речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Досудове розслідування триває, його хід контролюється керівництвом Генеральної прокуратури України.

Раніше з'явилася інформація, що правоохоронці проводять обшуки в Конча-Заспі. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляв, що ці слідчі дії проводяться у приміщенні, що належить співголові депутатської групи "Відродження" Віталію Хомутинніку.

Сам народний депутат це спростовував. Більше доби Генпрокуратура не повідомляла журналістам подробиці обшуків.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураСБУполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: