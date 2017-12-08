Стало відомо, до кого приходили з обшуками силовики в Конча-Заспі

Генеральна прокуратура спільно з Нацполіцією та СБУ провела обшук у реабілітаційному центрі працівників митної служби.

Про це інформує 8 грудня прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що ГПУ здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння невстановленими особами коштами Всеукраїнської професійної спілки працівників ОДФС України в особливо великих розмірах.

Мова йде також про незаконне заволодіння об’єктами нерухомості на території реабілітаційного центру "Конча Заспа", які належать професійній спілці працівників органів Державної митної служби за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

7 грудня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, ГПУ, СБУ та Нацполіція провели обшук за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 129, де розташований реабілітаційний центр працівників митної служби.

У ГПУ пояснюють, що необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою обумовлювалась отриманими під час слідства даними, які можуть свідчити про незаконність окремих рішень посадових осіб професійної спілки працівників органів Державної митної служби про відчуження майна Реабілітаційного центру "Конча Заспа".

Зазначається, що під час проведення слідчих дій було виявлено речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Досудове розслідування триває, його хід контролюється керівництвом Генеральної прокуратури України.

Раніше з'явилася інформація, що правоохоронці проводять обшуки в Конча-Заспі. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука повідомляв, що ці слідчі дії проводяться у приміщенні, що належить співголові депутатської групи "Відродження" Віталію Хомутинніку.

Сам народний депутат це спростовував. Більше доби Генпрокуратура не повідомляла журналістам подробиці обшуків.