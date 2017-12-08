Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ перевіряє, чи причетний помічник Мосійчука до вибуху під Espreso

П'ятниця, 8 грудня 2017, 15:35

СБУ перевіряє можливу причетність позаштатного помічника-консультанта народного депутата "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука до вибуху біля телеканалу Espreso.TV.

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду Києва, передають Українські Новини.

"Згідно наявних у слідства даних, щодо близького оточення потерпілого Мосійчука, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину осіб, зокрема з числа позаштатних помічників-консультантів", - йдеться у матеріалах суда від 5 грудня.

Вказується, що помічник в своїй повсякденній діяльності користується номером телефону ПрАТ "Київстар".

"З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", - сказано у матеріалах суда.

Також в СБУ виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "лайфселл" і стосуються цього помічника. Водночас Мосійчук на своїй сторінці у Facebook заявив, що ця інформація "фейк".

"Черговий фейк у справі замаху на мене: начебто до вибуху під телеканалом Еспресо причетний один із моїх помічників", - написав він.

"Цей відвертий "вкид" намагаються розігнати в ЗМІ з єдиною метою: відвернути увагу від справжніх виконавців і замовників злочину", - додав Мосійчук.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля. 

За словами його друга, Морміль боявся за життя і за те, що за ним стежать.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Мосійчуккримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

Усі новини...
Мосійчук
Вибух на газопроводі: "Лубнигаз" підозрює Мосійчука
У РФ розшукують Мосійчука, бо напав на посольство
Суд закрив ініційовану Мосійчуком справу проти Супрун
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: