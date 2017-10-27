Вибух на Солом'янці: Замах міг бути на Морміля, він боявся за життя

Вибух, що стався в Києві ввечері 25 жовтня, міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля, а не народного депутата Ігоря Мосійчука.

Про це сказала юрист-кримінолог Ганна Маляр "Громадському радіо", спираючись на відеозапис із камери спостереження.

"На відео видно, що в момент вибуху найближче до епіцентру перебував саме загиблий, який проживав у цьому будинку (Михайло Морміль – ред). А сам Мосійчук, Бала були на певній відстані", – сказала вона.

На думку Маляр, якби мішенню був Мосійчук, то вибухівку, найімовірніше, заклали б у його машину. Натомість, її заклали в мопед, який стояв доволі далеко від під’їзду, звідки виходив нардеп.

"Якщо є посягання на конкретну особу, то вибухівку підкладають у той транспортний засіб, у якому ця особа їхатиме. Якщо ця вибухівка підкладається в мопед, мотоцикл і таке інше, то планується, що людина буде проходити повз", – сказала Маляр.

Експерт також зазначила, що напередодні чула про те, що Мормілю погрожували.

Раніше друг загиблого Руслан Болгов (у Facebook – Руслан Олегович) написав: "Він казав, що хвилювався за своє життя та що на ним стежать".

Він також порадив подивитися судові справи Морміля після ДТП, у яку він потрапив, а також судові справи Нацполіції з 2015 року щодо виплат компенсації за підірване здоров'я.

"Якби він виграв суд щодо компенсації, то це міг би стати прецедент – і виплачувати довелося б усім", – зазначив Болгов.

Діагноз Морміля

За неофіційною інформацією, Михайло Морміль проживав у тому ж будинку, де розташований телеканал Еспресо TV та біля якого пролунав вибух. Про це "Громадському радіо" сказала також помічниця Мосійчука Анна Сеник.

На відео з камери спостереження видно, що за кілька секунд до вибуху Михайло Морміль ішов у напрямку, імовірно, свого під’їзду. У той же час, троє чоловіків – політолог Бала, нардеп Мосійчук та його охоронець Кушнір – виходять із телеканалу та йдуть у протилежному напрямку.

Мопед, у якому була закладена вибухівка, стояв навпроти під’їзду, до якого, імовірно, прямував Морміль. Вибух пролунав, коли троє чоловіків та Морміль пройшли один повз одного. На той момент Морміль перебував до мопеду ближче, ніж інші.

Слідство вважає, що вибухівка була з дистанційним керуванням. Тобто вона спрацювала не в запрограмований час, а тоді, коли цього захотів зловмисник.

Маляр наголосила, що слідчі обов’язково мають розглядати версію замаху на життя Морміля, оскільки вона "абсолютно логічна".

У прокуратурі Михайла Морміля називають "випадковим перехожим".

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя. Станом на вечір 26 жовтня у депутата ще не вилучили 5-6 осколків, у тому числі з голови, казав його соратник Марк Гресь "5 каналу".

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.