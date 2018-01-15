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Половина українців згодні на деякі компроміси заради миру на Донбасі

Понеділок, 15 січня 2018, 14:52

49% жителів вільної України згодні на певні компроміси заради миру на Донбасі і лише по 18% підтримують встановлення миру на сході силовим шляхом або за "будь-яку ціну".

Про це свідчить дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, проведене з 15 по 19 грудня 2017 року.

Соціологи відзначають, що готовність до компромісів знижується зі зростанням віддаленості від військових дій. Так, згодні на будь-які компроміси задля миру 30,5% жителів півдня, 23% – сходу, 25,5% – вільного Донбасу, тоді як на заході України таких лише 8%.

Найбільш неприйнятним компромісом респонденти вважають проведення місцевих виборів на умовах, які вимагають бойовики на Донбасі (63% вважають такий компроміс неприйнятним і тільки 12% – прийнятним).

Також не підтримують громадяни повну амністію всіх учасників бойових дій проти українських військ (58%  вважають це неприйнятним і 16% згодні на такий компроміс).

Не знаходять підтримки і особливі політичні та економічні відносини тимчасово непідконтрольних територій із Росією: 49% – проти, 20% – за.

Переважно неприйнятні і надання російській мові статусу державної мови (56% проти та 24% готові підтримати), і закріплення "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (49% та 28%) у Конституції.

Не підтримують люди і формування місцевої поліції, судів та прокуратури в ОРДЛО винятково з місцевих представників (55% проти та 17% за).

Крім того, 41% називають неприйнятним компромісом нейтральний та позаблоковий статус України, хоча 33% погодилися б на це.

Найбільш неприйнятним вважають надання окупованим територіям "особливого статусу" жителі центру (59%) та заходу (55%), а на Донбасі розрив між згодними і не згодними на це незначний (39% проти 41%), хоча для жителів сходу загалом ця пропозиція більш прийнятна (44% – за, 32% – проти). А особливо підтримують "особливий статус" ОРДЛО на півдні (47%  – за, 29% – проти).

Надання російській мові статусу другої державної неприйнятне для 68% жителів заходу, 57%  – центру, 48% – Донбасу. А от на півдні та сході переважна більшість вважає такий компроміс доцільним: на півдні 54% за (і 20% проти), на сході 44% за (і 29% проти).

На повну амністію для всіх учасників бойових дій проти українських військ не згодні у жодному регіоні України, щоправда, кількість прихильників такого компромісу варіюється  від  6% на заході до 28% на Донбасі й 29% на півдні.

Не знаходить підтримки у жодному з регіонів і ідея виборів на окупованій території на умовах т.зв. "ДНР" та "ЛНР". Тих, хто згоден був би з таким компромісом, найменше на заході (5%), у центрі (9%) та на Донбасі (12%) і дещо більше на сході (23%) та півдні (19%).

Категорично проти особливих відносин ОРДЛО з Росією на заході (не підтримують 56%) та у центрі (59%). На сході – 25% "за" них і 35% "проти", на півдні 32% "за" і 35% "проти", а на Донбасі взагалі переважає підтримка цієї пропозиції: 38% "за" і 32% "проти".

"Демініціативи" й Центр Разумкова проводили опитування з 15 до 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування фінансували в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.. 

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяДонбас
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