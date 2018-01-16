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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 16 січня 2018, 20:27

Коломойський з Боголюбовим завдали шкоди Приватбанку на 5,5 мільярда доларів, Балуху дали майже 4 роки колонії, під Верховною Радою сталися сутички, Всесвітній банк також розкритикував законопроект Порошенка про Антикорупційний суд – новини, які обговорювали 16 січня.

Про Коломойського. Збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів. Такого висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку.

Про Балуха. Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Про сутички під Верховною Радою. Під стінами Верховної Ради, де сьогодні розглядають законопроект про реінтеграцію Донбасу, мітингувальники спалили разом з шинами прапор РФ, сталася сутичка між ними та правоохоронцями.

За даними Нацполіції, в результаті інциденту постраждав один правоохоронець, крім того, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.

При цьому Верховна Рада не встигла розглянути всі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу – їх залишилось ще 200.

Про Антикоррупційний суд. Директор Світового банку, відповідальна за український напрямок, надіслала до Верховної ради та Адміністрації президента лист, у якому попередила про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Про Саакашвілі. Лідер "Руху нових сил" екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заперечує проти надання зразків голосу.

Про загрозу нацбезпеці Україні. Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.

Про погоду. 18 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов. У Київській області очікують сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.

Теми: КоломойськийКримАнтикорупційний судСаакашвілі
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