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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 16 января 2018, 20:27

Коломойский с Боголюбовым нанесли ущерб Приватбанку на 5,5 миллиарда долларов, Балуху дали почти 4 года колонии, под Верховной Радой произошли стычки, Всемирный банк также раскритиковал законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде – новости, которые обсуждали 16 января.

О Коломойском. Ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов. К такому выводу пришли детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка.

О Балухе. Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

О стычках под Верховной Радой. Под стенами Верховной Рады, где сегодня рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями.

По данным Нацполиции, в результате инцидента пострадал один правоохранитель, кроме того, за нарушение общественного порядка в полицию доставлен один участник акции.

При этом Верховная Рада не успела рассмотреть все поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса – их осталось почти 200.

Об Антикоррупционном суде. Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде (АКС) в редакции, предложенной президентом.

О Саакашвили. Лидер партии "Рух нових сил" экс-президент Грузии Саакашвили возражает против предоставления образцов голоса.

Об угрозе нацбезопасности Украины. Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, двух российских певцов, кинорежиссера Никиту Михалкова и белорусского ведущего.

О погоде. 18 января в Украине ожидается осложнение погодных условий. В Киевской области ожидают сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийКрымАнтикоррупционный судСаакашвили
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