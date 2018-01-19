В ОРДО не дозволили Vodafone провести роботи з відновлення зв'язку

1602 перегляди
П'ятниця, 19 січня 2018, 17:09

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що бойовики не погодили заявку Vodafone-Україна задля проведення робіт з відновлення зв'язку в окупованих районах Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні МінТОТ у Twitter.

"Подана компанією в СЦКК заявка на проведення робіт в ОРДО не була погоджена з боку представників незаконних збройних формувань", - сказано у заяві.

Там додали, що  українська сторона докладає зусилля для відновлення зв’язку.

Раніше компанія Vodafone-Україна заявила, що відновила зв'язок на окупованій території Луганської області.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня.

19 січня у коментарі УП Vodafone пояснив, чому відновлення зв'язку в ОРДЛО затягується.

Українська правда
Теми: ОРДЛО мобільний зв'язок
powered by lun.ua
По темі
Захарченко розповів, чому заборонив "чиновникам" і медикам залишати ОРДО 19 січня 2018, 12:58
Vodafone пояснив, чому відновлення зв'язку в ОРДЛО затягується 19 січня 2018, 12:05
Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна 19 січня 2018, 11:24
Усі новини
Головні новини
Перестрілка в Одесі: Кількість загиблих зросла
У мережі з'явилося відео перестрілки в Одесі
В поліції розповіли про перестрілку в Одесі і кількість жертв
У центрі Одеси спецоперація зі стріляниною, є загиблий - ЗМІ
Усі новини

15 дивних речей з AliExpress на усі випадки життя

Кіно

Саудівська Аравія зняла 35-річну заборону на кінотеатри