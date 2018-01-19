В ОРДО не позволили Vodafone провести работы по восстановлению связи

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что боевики не согласовали заявку Vodafone-Украина для проведения работ по восстановлению связи в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении МинВОТ в Twitter.

"Представленная компанией в СЦКК заявка на проведение работ в ОРДО не была согласована со стороны представителей незаконных вооруженных формирований", - говорится в заявлении.

Там добавили, что украинская сторона прилагает усилия для восстановления связи.

Ранее компания Vodafone-Украина заявила, что возобновила связь на оккупированной территории Луганской области.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

19 января в комментарии УП Vodafone объяснил, почему восстановление связи в ОРДЛО затягивается.