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Україна визначила пріоритети у співпраці з ЄС під час головування Болгарії

Вівторок, 2 січня 2018, 14:24

Офіційний Київ сподівається, що головування Болгарії у Євросоюзі сприятиме імплементації пріоритетів європейської інтеграції України.

Про це йдеться у запропонованих українською стороною пріоритетах співробітництва "Україна-Європейський Союз упродовж головування Болгарії у Раді ЄС", повідомляє "Укрінформ".

"Вбачаючи успішність болгарського головування, Україна опрацювала короткострокові пріоритети у відносинах з ЄС. Ми покладаємося на болгарське керівництво у Раді ЄС та серед країн-членів ЄС задля сприяння ефективній імплементації цих пріоритетів", - йдеться у документі.

Серед цих пріоритетів Київ пропонує зосередитися на питаннях політичного діалогу, безпеки та оборони; фінансовою допомоги; сферах юстиції та свобод; енергетики і транспорту; а також галузі досліджень, інновацій та освіти.

У частині політичного діалогу, безпеки і оборони Україна наголошує на необхідності її підтримки у протистоянні російській агресії, продовженні персональних і економічних санкцій проти РФ, підтримки розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі у координації з українською позицією, продовження тиску на Кремль заради негайного звільнення політичних в’язнів і заручників.

Також наголошується на необхідності удосконалення політики ЄС щодо невизнання нелегальної анексії Криму, підтримки ініціативи зі створення міжнародної групи друзів України з деокупації Криму. 

Відносно торговельно-економічної співпраці Україна пропонує започаткувати новий фінансовий інструмент з метою покращення імплементації поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, а також докладно вивчити питання інтеграції України до митного союзу ЄС.

Київ також очікує на сприяння головування Болгарії у просуванні членства у єдиному цифровому ринку ЄС.

Щодо юстиції, свобод та безпеки Україна заявляє про готовність взяти участь в ініціативах ЄС, спрямованих на подолання нелегальної міграції, тероризму, кіберзлочинності, відмивання грошей, торгівлі людьми, контрабанди.

Окремо відзначається ініціатива України щодо включення її як асоційованого члена до спільної європейської системи з надання притулку. 

У сфері енергетики Україна вбачає пріоритетом просування участі в енергетичному союзі ЄС, а також щодо спільної експлуатації української ГТС.

Окрім цього відзначається неприпустимість реалізації політично умотивованих проектів газопроводів "Північний потік-2" та OPAL. 

Як повідомлялося, Болгарія, яка обіцяла зняти санкції з РФ, очолила Раду Євросоюзу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосія
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