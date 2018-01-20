Одеса: в поліції розповіли про знайомого Дорошенка, якого він застрелив

Знайомим проросійського активіста Валентина Дорошенка, якого той застрелив у п'ятницю в Одесі, був Костянтин Піковський на прізвисько "Піка".

Про це повідомив у Facebook радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"За показами свідків та очевидців, слідство також схиляється до цієї думки, він намагався завадити Дорошенку вести вогонь по поліцейським та навіть намагався надати їм медичну допомогу, зупинити кровотечу", - зазначив Форостяк.

На його думку, можливо саме за це вбивця і зробив смертельний постріл в нього впритул в саме серце, юнак загинув на місці.

"Як кажуть люди, можливо він не зовсім був прикладом для інших, але встиг зробити мужній та достойний вчинок в останнє в своєму житті", - додав радник голови поліції Одещини.

Разом з тим, одеське видання "Думська" повідомляє, що між 14 і 15 годинами 19 січня у дворі на Новосельського, 48 спалахнула словесна перепалка між Дорошенком і Піковським, раніше судимим жителем Коблевської вулиці.

"Піковський був судимий за 185, 186 і 309 статтями КК - за крадіжки, пограбування та зберігання наркотиків без мети збуту. Цей двір він відвідував часто, бо там давно вже існує наркоточка, яку чомусь ігнорували поліцейські. Під дверима Дорошенка лежав листовий метал, який Піка разом з іншим товаришем, відомим як Черв'як, вирішив вкрасти. Власник вийшов і попередив, що робити цього не варто, ось і спалахнула спочатку перепалка, а потім бійка. Почувши шум, сусіди викликали поліцію", - сказав співрозмовник видання.

"Поки Дорошенко розстрілював поліцейських, Піка спробував тікати (за іншими даними, він кинувся на стрільця, щоб відібрати зброю). Однак вбивця вже увійшов у смак. Він наздогнав Піковського біля школи і застрелив його. Куля потрапила в серце", - пише "Думська".

Як відомо, 19 січня в Одесі відбулась перестрілка між правоохоронцями та зловмисником. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.

Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

Чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

Голова ГУНП в Одеській області Дмитро Головін також повідомляв, що в Дорошенка виник конфлікт зі своїм знайомим, якого він пізніше застрелив.

Під час штурму приміщення, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.