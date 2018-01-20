Одесса: в полиции рассказали о знакомом Дорошенко, которого он застрелил

Знакомым пророссийского активиста Валентина Дорошенко, которого тот застрелил в пятницу в Одессе, был Константин Пиковский по прозвищу "Пика".

Об этом сообщил в Facebook советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"По показаниям свидетелей и очевидцев, следствие также склоняется к этой мысли, он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение", - отметил Форостяк.

По его мнению, возможно именно за это убийца и сделал смертельный выстрел в него в упор в самое сердце, юноша погиб на месте.

"Как говорят люди, возможно он не совсем был примером для других, но успел сделать мужественный и достойный поступок в последний раз в своей жизни", - добавил советник главы полиции Одесской области.

Вместе с тем, одесское издание "Думская" сообщает, что между 14 и 15 часами 19 января во дворе на Новосельского, 48 вспыхнула словесная перепалка между Дорошенко и Пиковским, ранее судимым жителем Коблевской улицы.

"Пиковский был судим по 185, 186 и 309 статьям УК – за кражи, ограбление и хранение наркотиков без цели сбыта. Этот двор он посещал часто, потому как там давно уже существует наркоточка, которую почему-то игнорировали полицейские. Под дверью Дорошенко лежал листовой металл, который Пика вместе с другим товарищем, известным как Червяк, решил украсть. Владелец вышел и предупредил, что делать этого не стоит, вот и вспыхнула сначала перепалка, а потом потасовка. Услышав шум, соседи вызвали полицию", - сказал собеседник издания.

"Пока Дорошенко расстреливал полицейских, Пика попытался бежать (по другим данным, он бросился на стрелка, чтобы отобрать оружие). Однако убийца уже вошел во вкус. Он догнал Пиковского возле школы и застрелил его. Пуля попала в сердце", - пишет "Думская".

Как известно, 19 января в Одессе произошла перестрелка между правоохранителями и злоумышленником.

Во время перестрелки полицейские застрелили преступника.

Позже в больнице в реанимации умер полицейский, которого ранили в перестрелке в Одессе.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

По предварительным данным, человек, который ранил трех полицейских в Одессе, был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Председатель ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин также сообщал, что у Дорошенко возник конфликт со своим знакомым, которого он позже застрелил.

Во время штурма помещения, где прятался злоумышленник, полицейские обнаружили еще двух ранее судимых мужчин.