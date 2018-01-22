Головні новини дня – за 60 секунд

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Понеділок, 22 січня 2018, 20:19

У Кабулі загинуло 9 українців, РФ може повернутися в ПАРЄ, Україна повинна МВФ 12,1 млрд доларів - новини, які обговорювали 22 січня.

Про Кабул. У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану заявляють, що серед загиблих під час нападу на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі 21 січня – дев’ять громадян України.

А прикордонники кажуть, що Порошенко перетинав кордон законно.

Про відпочинок президента. Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону президента Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 по 8 січня.

Про санкції. Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

Про Бердянськ. У Бердянську Запорізької області троє працівників поліції отримали тяжкі поранення від гранати, підірваної злочинцем, якого вони шукали. Сам підривник загинув.

Про борги. Сумарний борг України перед Міжнародним валютним фондом на поточний момент становить 12,1 мільярда доларів.

Про секретні данні. Правоохоронці затримали й оголосили підозру співробітнику дослідного інституту, який намагався вивезти до Ірану дані про гідроакустику фрегату "Гетьман Сагайдачний".

Теми: АфганістанПорошенкосанкціїМВФ
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