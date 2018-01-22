Главные новости дня – за 60 секунд

В Кабуле погибло 9 украинцев, РФ может вернуться в ПАСЕ, Украина должна МВФ 12,1 млрд долларов – новости, которые обсуждали 22 января.

О Кабуле. В Министерстве внутренних дел Афганистана заявляют, что среди погибших во время нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 21 января – девять граждан Украины.

А пограничники говорят, что Порошенко пересекал границу законно.

Об отдыхе президента. Управление государственной охраны не раскрывает, обеспечивали ли его сотрудники охрану президента Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.

О санкциях. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

О Бердянске. В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения от гранаты, взорванной преступником, которого они искали. Сам злоумышленник погиб.

О долгах. Суммарный долг Украины перед Международным валютным фондом на текущий момент составляет 12,1 миллиарда долларов.

О секретных данных. Правоохранители задержали и объявили подозрение сотруднику исследовательского института, который пытался вывезти в Иран данные о гидроакустике фрегата "Гетман Сагайдачный".