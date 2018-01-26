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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 26 січня 2018, 20:10

Журналісту "Схем" погрожують, Саакашвілі посадили під домашній арешт, в Польщі заборонили "бандерівську ідеологію", проти РФ ввели додаткові санкції - новини, які обговорювали 26 січня.

Про журналістів програми "Схеми". "За цей тиждень мені намагались ламати пошту, месенджери, присилали фейкові листи з фейковими платіжками, попереджали "по тобі працюють", була розгорнута кампанія з дискредитації провладною армією ботів і ломів. Це був дуже насичений тиждень тиску, тиждень, коли машина пропаганди влади працювала, не покладаючи рук. Тиждень маніпуляцій і образ", - поскаржився журналіст "Схем" Михайло Ткач.

А прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган пропонує Ткачу надати ГПУ факти погроз та фейкових листів, що свідчать про тиск на нього.

Про Саакашвілі. Апеляційний суд Києва відправив під нічний домашній арешт колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Про Польщу. Сейм Польщі ухвалив запропонований рухом Kukiz'15 законопроект про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". За заперечення "злочинів бандерівців" передбачений штраф або позбавлення волі на строк до 3 років.

Про санкції. США розширили список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні, додавши в нього 21 фізичну особа і 12 організацій

Про ціни на газ. Президент України Петро Порошенко заявив, що уряд готовий врегулювати ціни на газ. Як відомо, підвищення побутових цін на природний газ – одна з вимог МВФ для отримання Україною нового траншу.

Про заступника Кличка. Шевченківський райсуд Києва звільнив екс-заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.

Про перемоги. Українка Ірина Варвинець виграла спринтерську гонку на 7,5 кілометра у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону, який приймає італійське місто Ріднау.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІПорошенкоСаакашвілісанкціїспорт
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