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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 26 января 2018, 20:10

Журналисту "Схем" угрожают, Саакашвили посадили под домашний арест, в Польше запретили "бандеровскую идеологию", против РФ ввели дополнительные санкции – новости, которые обсуждали 26 января.

О журналистах программы "Схемы". "За эту неделю мне пытались ломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежками, предупреждали "по тебе работают", была развернута кампания по дискредитации провластной армией роботов и ломов. Это была очень насыщенная неделя давления, неделя, когда машина пропаганды власти работала, не покладая рук. Неделя манипуляций и оскорблений", - пишет журналист "Схем" Михаил Ткач.

А пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган предлагает Ткачу предоставить ГПУ факты угроз и фейковых писем, свидетельствующих о давлении на него.

О Саакашвили. Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

О Польше. Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

О санкциях. США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний.

О ценах на газ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ. Как известно, повышение бытовых цен на природный газ - одно из требований МВФ для получения Украиной нового транша.

О заместителе Кличко. Шевченковский райсуд Киева освободил экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

О победах. Украинка Ирина Варвинец выиграла спринтерскую гонку на 7,5 километра во второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону, который принимает итальянский город Риднау.

Темы: СМИПорошенкоСаакашвилисанкцииспорт
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