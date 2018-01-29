Головні новини дня – за 60 секунд

Перестрілка в Києві, смерть студента в Харкові, НАБУ затримала екс-главу АМПУ, ціна на дизельне паливо перевищила позначку 30 грн за літр - новини, які обговорювали 29 січня.

Про стрілянину у Києві. Через стрілянину в Шевченківському районі Києва, як сталася у понеділок, загинула одна людина і одна отримала поранення.

Про загибель студента у Харкові. У Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант.

Про обшуки НАБУ. Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва. Обшуки проводяться в рамках розслідування, пов’язаного з ймовірними фактами зловживань при закупівлі послуг з днопоглиблення у Бердянському та Маріупольському морських портах у 2015 та 2016 роках.

Під час обшуків в Одесі НАБУ затримало колишнього директора Адміністрації морських портів України, якого в 2016 вже відпускали під заставу.

Про вартість ДТ. Ціна дизельного пального в великих мережах автозаправних станцій 29 січня перевищила позначку в 30 гривень за літр.

Про Мартиненка. Суд відмовився продовжувати покладені судом на колишнього народного депутата Миколи Мартиненка зобов'язання. САП просила продовжити дію зобов'язань, а саме: прибувати за першим викликом, інформувати про зміну місця проживання та/або роботи і утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними і іншими особами.

Про генералів РФ. Російський генерал Валерій Асапов, який у вересні 2017 року загинув у Сирії, протягом року керував 1-м армійським корпусом бойовиків в Донецьку. На Донбас Асапов прибув ще восени 2015 року. Тут він був відомий під позивним "Туман". За словами молодшого брата генерала В'ячеслава Асапова, його брат знаходився в Україні протягом року.