Главные новости дня – за 60 секунд

Перестрелка в Киеве, смерть студента в Харькове, НАБУ задержала экс-главу АМПУ, цена на дизельное топливо превысила отметку 30 грн за литр – новости, которые обсуждали 29 января.

О перестрелке в Киеве. Из-за стрельбы в Шевченковском районе Киева, которая произошла в понедельник, погиб один человек и один получил ранение.

О смерти студента в Харькове. В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант.

Об обысках НАБУ. Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева. Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

Во время обысков в Одессе НАБУ задержало бывшего директора Администрации морских портов Украины, которого в 2016 уже отпускали под залог.

О стоимости ДТ. Цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 гривен за литр.

О Мартыненко. Суд отказался продлевать возложенные судом на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства. САП просила продлить действие обязательств, а именно: прибывать по первому вызову, информировать о смене места жительства и/или работы и удерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами.

О генералах РФ. Российский генерал Валерий Асапова, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке. На Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Здесь он был известен под позывным "Туман". По словам младшего брата генерала Вячеслава Асапова, он находился в Украине в течение года.