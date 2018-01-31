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У Мінську підняли питання про мобільний зв'язок в ОРДО

Середа, 31 січня 2018, 16:43

На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона вимагала допустити і забезпечити безпеку ремонтних бригад для відновлення мобільного зв'язку в окупованих районах Донецької області.

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

"Ми вимагаємо надати безпечний доступ для ремонтних бригад в район н.п. Оленівка, які б полагодили відповідні технічні пристрої, які знаходяться на непідконтрольній Україні частині Донецької області та відновили можливість спілкування між громадянами України", - написала вона.

Оліфер додала, що це питання українська сторона особливо жорстко поставила на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Зазначається, що бойовики ОРДО продовжують блокувати проведення аварійно-відновлювальних робіт для забезпечення місцевих жителів мобільним зв'язком.

Раніше повідомлялося, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма звернувся до віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка із проханням врегулювати ситуацію із мобільним зв’язком в Донецькій та Луганській областях.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язокна окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня.

Пізніше у компанії заявили, що  представники Vodafone працюють над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

24 січня у  компанії заявили, що навіть якщо Vodafone отримає офіційний дозвіл на в’їзд на окуповану територію, компанія нікого не надсилатиме в ОРДО без гарантій безпеки.

Відзначається, що у Луганській області послуги зв’язку надаються в повному обсязі.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиОРДЛОДонбасмобільний зв'язок
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