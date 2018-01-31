В Минске подняли вопрос о мобильной связи в ОРДО

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала допустить и обеспечить безопасность ремонтных бригад для восстановления мобильной связи в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые починили бы соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины", - написала она.

Олифер добавила, что этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы.

Отмечается, что боевики ОРДО продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения местных жителей мобильной связью.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.