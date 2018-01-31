Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске подняли вопрос о мобильной связи в ОРДО

Среда, 31 января 2018, 16:43

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала допустить и обеспечить безопасность ремонтных бригад для восстановления мобильной связи в оккупированных районах Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Еленовка, которые починили бы соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины", - написала она.

Олифер добавила, что этот вопрос украинская сторона особенно жестко поставила на заседании Трехсторонней контактной группы.

Отмечается, что боевики ОРДО продолжают блокировать проведение аварийно-восстановительных работ для обеспечения местных жителей мобильной связью.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях.

Как известно, мобильный оператор Vodafone-Украина 11 января, полностью перестал работать во временно оккупированном Луганске и 12 января в оккупированных районах Донецка.

Позже в компании "Vodafone-Украина" заявили, что не смогут восстановить связь на оккупированных территориях Луганской области, которые отключены в результате обрыва кабеля, если кабель оборван на неподконтрольной Киеву территории.

По данным оператора, сейчас более трети оборудования "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Украине территории – в нерабочем состоянии.

Главарь оккупированных районов Донецкой области Александр Захарченко заявил о возможности введения внешнего управления на территории так называемой "ДНР" по компании "Vodafone-Украина".

17 января директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека заявил, что Vodafone планирует восстановить связь в ОРДЛО 18 января.

Позже в компании заявили, что представители Vodafone работают над восстановлением связи на территории ОРДЛО, но имеют определенные трудности с выполнением работ и допуском на территорию, где возникло повреждение.

24 января в компании заявили, что даже если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

Отмечается, что в Луганской области услуги связи предоставляются в полном объеме.

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияОРДЛОДонбассмобильная связь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
Все новости...
Реклама: