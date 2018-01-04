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Німеччина сподівається, що Рада відмовиться від спроб обмежити незалежність НАБУ

Четвер, 4 січня 2018, 02:56

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що український парламент не повернеться до розгляду законопроекту, який може обмежити незалежність антикорупційних органів в Україні.

Про це він заявив в ході спільної прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Робота незалежних антикорупційних установ часто незручна і викликає в певній мірі конфлікти, але ми вважаємо, що ця робота дуже важлива і дуже добре, що був відкликаний проект закону, який міг би обмежити діяльність антикорупційних установ. Ми вважаємо, що так воно і буде, що розгляд цього закону не відновиться ", - сказав Габріель.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосив на важливості зростання довіри міжнародних інвесторів до ситуації в Україні.

"Ця довіра виникає якраз завдяки внутрішнім умовам життя в Україні, перш за все тривалої і постійної боротьби з корупцією", - додав він.

Як повідомлялося, проект Закону України № 7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю" Верховна Рада планувала розглянути 7 грудня.

У разі прийняття цього документа, антикорупційні органи потрапили б у залежність від керівництва держави, що означало б згортання в Україні антикорупційної реформи.

Законопроект був внесений до Ради 6 грудня главами фракцій БПП і Народний фронт Артуром Герасимовим і Максимом Бурбаком.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУВерховна РадаНімеччина
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