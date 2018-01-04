ОБСЄ за добу зафіксувала 131 вибух на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 131 вибух у зоні АТО за період з 19:30 2 січня по 19:30 3 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 4 січня.

"Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, у тому числі зафіксувавши більше вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою (близько 130 вибухів проти 35 відповідно)", - наголосили в ОБСЄ.

"Увечері 2 січня камера СММ, встановлена на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) у підконтрольному урядові м. Мар’їнка, зафіксувала 17 снарядів, а також 1 освітлювальну ракету", - йдеться у звіті.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши зокрема 1 вибух, якщо порівнювати з попередньою добою (5 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"У підконтрольному "ДНР" м. Макіївка чоловік пошкодив автомобіль СММ. 3 січня, перебуваючи у Макіївці, члени патруля Місії бачили двох чоловіків, які, очевидно, були у стані сп’яніння та стверджували, що вони є членами "ДНР"; один із чоловіків, агресивно висловлюючись, підійшов до команди СММ. Невдовзі після цього спостерігачі бачили, що той самий чоловік ударив ногою по пластиковій решітці радіатора автомобіля Місії, який був припаркований за 10–15 м від їхньої позиції, завдавши автомобілеві незначних пошкоджень. Спостерігачі відразу ж покинули цей район", - йдеться у звіті.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини та інші ознаки наявності техніки військового типу в зоні безпеки. У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили бойову машину піхоти (БМП-1), яку буксирувала військова вантажівка в північному напрямку поблизу Золотого. 30 грудня безпілотний літальний міні-апарат СММ зафіксував наявність броньованого тягача (БТС-4А) біля с. Олександропілля", - також наголосили в ОБСЄ.