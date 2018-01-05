Позов Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства розглянуть 29 січня
Позов лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка про незаконність указу про позбавлення його українського громадянства буде розглядатися в Касаційному адміністративному суді в складі нового Верховного суду.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Засідання призначене на 12:00 29 січня.
Відзначається, що цей позов спочатку повинен був розглядатися у Вищому адміністративному суді, куди він був поданий восени минулого року, і 3 листопада по ньому було відкрите провадження.
Засідання ВАСУ у цій справі кілька разів переносилися з різних процесуальних причин.
Останнє засідання з цього питання було призначене в ВАСУ на 21 грудня 2017 року, але воно не відбулося, оскільки в зв'язку з судовою реформою в Україні з 15 грудня 2017 року ВАСУ припинив свою процесуальну діяльність.
З того дня всі касаційні скарги, позови та апеляційні заяви, які належать до компетенції касаційного адміністративного суду, необхідно направляти до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду.
Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії Саакашвілі.
Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.
Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.
10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні прихильників, митний контроль він не пройшов – за це за рішенням суду повинен заплатити штраф.
19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.
Адміністрація президента брала додатково 20 робочих днів на розгляд запиту Саакашвілі.
24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати з України, оскільки Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця.
У Міграційній службі підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.
25 жовтня Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України і планує оскаржити рішення Порошенка в суді.