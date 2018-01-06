Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києво-Печерській лаврі протидіяли акції #принесиляльку

Субота, 6 січня 2018, 00:04
Іграшки біля Києво-Печерської лаври, 5 січня 2017 року. Сергій Нужненко

Невідомий чоловік, який вийшов із Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав фотокореспонденту Радіо Свобода знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

Про це кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко написав у facebook.

"Сьогодні ввечері знімав як люди приносять іграшки до Києво-Печерської лаври, одну з іграшок поклали до центрального входу, за мить вийшов священнослужитель і відкинув іграшку подалі від входу, за ним вийшла особа яка в грубій формі почала заважати знімати і погрожувати розбити камеру", - повідомив фотокореспондент.

 

"Пізніше священик просив видалити фото, вибачитись якось він не подумав, а загалом висновок лише один. Там де немає людяності, бога немає...", - додав він.

Як відомо, акцію #принесиляльку ініціював вихідець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) через те, що представники цієї церкви відмовились відспівувати дворічного загиблого хлопчика, якого було хрещено в церкві УПЦ Київського патріархату.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука повідомив, що священик, котрий відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв згідно з церковним каноном. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і долучення людини до церкви. 

Дитина загинула 31 грудня, коли близько 18:20 на вулиці Історичній 39-ти річний житель Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

У цей момент у дворі будинку гуляв хлопчик зі своїм татом. За трагічним збігом обставин, самогубець упав саме на дворічного малюка.

Чоловік помер від отриманих травм на місці. Хлопчика намагалися врятувати лікарі швидкої допомоги, але дитина, не приходячи до тями, померла в реанімаційному автомобілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: церквасуспільство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: