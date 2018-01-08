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АТО: На Різдво бойовики усе ж таки застосували міномети, є втрати

Понеділок, 8 січня 2018, 06:22
АТО: На Різдво бойовики усе ж таки застосували міномети, є втрати

Майже добу протрималося Різдвяне перемир’я, але увечері ворог зірвав домовленості, застосувавши міномети і стрілецьку зброю біля Верхньоторецького. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Верхньоторецького. Тут окупанти випустили у бік українських захисників півтора десятка мін.

На інших ділянках лінії зіткнення порушень режиму тиші не зафіксовано.

У штабі зазначили, що українські військові вогонь у відповідь не відкривали. При цьому повідомляється, що під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку минулої доби поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України. Військові повідомляють, що пораненого оперативно доставили до військово-медичної установи.

Водночас, у соцмережі facebook лідер націоналістичного руху "Карпатська січ" Тарас Деяк  повідомив, що 7 січня в зоні АТО від кульового поранення загинув військовослужбовець з Берегівщини, с. Батрадь, Гринь Василь Сергійович 1997 року народження.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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