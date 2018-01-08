Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики відрапортували про понад 1300 прикритих гральних закладів

Понеділок, 8 січня 2018, 19:29

У Департаменті захисту економіки Нацполіції заявили, що протягом 2017 року було викрито та припинено діяльність 1329 гральних закладів.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту від 8 січня.

"Нелегальні гральні заклади, які працювали під виглядом оператора державної лотереї або без жодних вивісок і знаходились у нежитлових чи підвальних приміщеннях, припинили свою діяльність", -  зазначили у поліції. 

Під час санкціонованих обшуків працівники Департаменту та його територіальних управлінь вилучили 18,4 тис. одиниць грального обладнання загальною вартістю 43 млн грн, йдеться у повідомленні. 

"Оперативники ДЗЕ Нацполіції вилучили 4,5 мільйони гривень, які були отримані злочинним шляхом. Відносно гравців, які займалися злочинною діяльністю, складені та направлені до суду 315 адміністративних протоколів за ст. 181 (Азартні ігри) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - заявили у поліції. 

За фактами зайняття гральним бізнесом правоохоронними органами відкрито 647 кримінальних проваджень.

У поліції нагадали, що санкція статті за участь у нелегальних азартних іграх передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до 425 гривень.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціялотереї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
поліція
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Останні новини
07:06
За добу відбулося 61 бойове зіткнення. Українська авіація атакувала 11 разів – Генштаб
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
Усі новини...
Реклама: