Силовики відрапортували про понад 1300 прикритих гральних закладів

У Департаменті захисту економіки Нацполіції заявили, що протягом 2017 року було викрито та припинено діяльність 1329 гральних закладів.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту від 8 січня.

"Нелегальні гральні заклади, які працювали під виглядом оператора державної лотереї або без жодних вивісок і знаходились у нежитлових чи підвальних приміщеннях, припинили свою діяльність", - зазначили у поліції.

Під час санкціонованих обшуків працівники Департаменту та його територіальних управлінь вилучили 18,4 тис. одиниць грального обладнання загальною вартістю 43 млн грн, йдеться у повідомленні.

"Оперативники ДЗЕ Нацполіції вилучили 4,5 мільйони гривень, які були отримані злочинним шляхом. Відносно гравців, які займалися злочинною діяльністю, складені та направлені до суду 315 адміністративних протоколів за ст. 181 (Азартні ігри) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - заявили у поліції.

За фактами зайняття гральним бізнесом правоохоронними органами відкрито 647 кримінальних проваджень.

У поліції нагадали, що санкція статті за участь у нелегальних азартних іграх передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до 425 гривень.

Українська правда