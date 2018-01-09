У Білорусі завербували українця для стеження за учасниками АТО і прикордонниками

Громадянин України, який 11 років проживав у Республіці Білорусь , зізнався, що був завербований Комітетом держбезпеки Білорусі.

Про це повідомляє білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Громадянин України, після 11 років проживання у Білорусі й повернення до України, прийшов в управління СБУ у Чернігівській області і зізнався, що його завербував Комітет держбезпеки Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж 2006-2017 років українець постійно проживав із дружиною в Хойнікському районі Гомельської області.

У червні 2017 року білоруська влада позбавила його дозволу на проживання, і він повернувся до батьків у селище Ріпки Чернігівської області, продовжуючи періодично відвідувати дружину в Білорусі.

У липні минулого року під час чергової поїздки до Білорусі, в прикордонному пункті пропуску "Нова Гута", під загрозою депортації та заборони в'їзду на білоруську територію, співробітник КДБ Білорусі запропонував українцеві співпрацю. Він погодився, підписавши відповідні конфіденційні документи.

Українець повинен був отримувати завдання і передавати зібрану інформацію в Білорусь під час особистих зустрічей зі співробітником КДБ у "Новій Гуті".

Йшлося про збір інформації про місцевих жителів, які брали участь у проведенні АТО на Донбасі, а також розвідувальних даних про автотранспорт і особовий склад Держприкордонслужби і правоохоронних органів України, які перебувають на території Ріпкинського району біля кордону з Білоруссю.

"У жовтні 2017 року проти українця відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років. Однак, через добровільне звернення в СБУ із заявою про свій зв'язок з представниками іноземної спецслужби, а також відсутність збитків, завданих державним інтересам України, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності", - повідомив "Белсат".