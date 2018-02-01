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"Чорний список" Мінкульту поповнився двома росіянами

Четвер, 1 лютого 2018, 11:47

Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського поета-пісняра Іллю Резника і актора Володимира Меньшова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це йдеться в наказі відомства №86 від 30 січня, оприлюдненому на сайті міністерства.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Резник Ілля Рахміелевич, Меньшов Володимир Валентинович", – йдеться в документі.

Як повідомлялося, 15 січня Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.

Як відомо, з 2014 року Росія здійснює військову агресію стосовно України.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіясанкції
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