"Чорний список" Мінкульту поповнився двома росіянами

Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського поета-пісняра Іллю Резника і актора Володимира Меньшова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.



Про це йдеться в наказі відомства №86 від 30 січня, оприлюдненому на сайті міністерства.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Резник Ілля Рахміелевич, Меньшов Володимир Валентинович", – йдеться в документі.

Як повідомлялося, 15 січня Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.

Як відомо, з 2014 року Росія здійснює військову агресію стосовно України.