"Чорний список" Мінкульту поповнився двома росіянами
Четвер, 1 лютого 2018, 11:47
Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло російського поета-пісняра Іллю Резника і актора Володимира Меньшова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Про це йдеться в наказі відомства №86 від 30 січня, оприлюдненому на сайті міністерства.
"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Резник Ілля Рахміелевич, Меньшов Володимир Валентинович", – йдеться в документі.
Як повідомлялося, 15 січня Міністерство культури за поданням Служби безпеки внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, двох російських співаків, кінорежисера Микиту Михалкова і білоруського ведучого.
Як відомо, з 2014 року Росія здійснює військову агресію стосовно України.
Валентина Романенко, УП