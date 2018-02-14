Головні новини дня – за 60 секунд

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Середа, 14 лютого 2018, 20:11

Мера Одеси затримали, Пономарьов дав свідчення у справі Януковича, у Шепелєва знайшли нові синці, а Саакашвілі отримав в Нідерландах посвідчення особи - новини, які обговорювали 14 лютого.

Про мера Одеси. Мера Одеси Геннадія Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль". Разом з ним затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень.

Про заяви Пономарьова. Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Росія підкупила екс-президента Віктора Януковича з метою схилити його до "правильного" політичного рішення під час подій на Майдані.

І що президент Росії Володимир Путін дав пряму вказівку анексувати Крим на вузькій нараді з першими особами РФ в ніч з 22 на 23 лютого 2014 року.

Про Шепелєва. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного ввезення до України колишнього нардепа від БЮТ та Партії регіонів Олександра Шепелєва.

Крім того після затримання виявилося, що в нього зламані щелепа та ніс.

Про Саакашвілі. Екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

Про санкції проти РФ. Кабінет міністрів затвердив законопроект про внесення змін до закону "Про санкції" і тепер направить його на розгляд Верховної Ради. Зокрема, Кабінет міністрів пропонує заборонити використовувати на об'єктах критичної інфраструктури програмне забезпечення і телекомунікаційне обладнання держави, щодо якої діють санкції.

"Українська правда" у Threads

Теми: судЯнуковичсанкціїРосія
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