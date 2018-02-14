Главные новости дня – за 60 секунд

Мера Одессы задержали, Пономарев дал показания по делу Януковича, у Шепелева нашли новые синяки, а Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности – новости, которые обсуждали 14 февраля.

О мэре Одессы. Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь". Вместе с ним задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

О показаниях Пономарева. Экс-депутата Госдумы Илья Пономарев заявил, что Россия подкупила экс-президента Виктора Януковича с целью склонить его к "правильному" политическому решению во время событий на Майдане.

И что президент России Владимир Путин дал прямое указание аннексировать Крым на узком совещании с первыми лицами РФ в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года.

О Шепелеве. Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного ввоза в Украину бывшего нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева.

Кроме того после задержания Шепелева оказалось, что у него сломаны челюсть и нос.

О Саакашвили. Экс-президент Грузии, лидер "Руху новых сил" Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

О санкциях против РФ. Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в закон "О санкциях" и теперь направит его на рассмотрение Верховной Рады. В частности, Кабинет министров предлагает запретить использовать на объектах критической инфраструктуры программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование государства, в отношении которого действуют санкции.