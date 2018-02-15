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Турчинов: Наказів ліквідувати Януковича не було

Четвер, 15 лютого 2018, 17:14

Секретар РНБО, колишній в.о.президента Олександр Турчинов заявив, що ніколи не давав наказів фізично знищити екс-президента Віктора Януковича.

Про це він сказав під час допиту у суді у справі держзради Віктора Януковича.  

"Я не давав команду нікому ліквідовувати, чи стріляти, чи ще щось робити, що загрожувало життю Януковича", - сказав він.

"Нехай хоч одна людина скаже, що я такий наказ давав. Такого ніколи не було і не могло бути. Більше того, дуже важливо було, щоб Янукович був живий в Україні. Важливо було, щоб він добровільно написав заяву про складання посади і спокійно сидіти на лаві підсудних і відповідати за ті злочини, які він скоював, або які йому інкримінують", - сказав він.

Як відомо, у суді Турчинов також заявив, що про невдалі спроби Наливайченка організувати АТО, що Віктор Янукович не міг залишатися президентом не лише через утечу, а й через свої неконституційні дії, що голова Державної думи РФ Сергій Наришкін погрожував російською зброєю, коли дзвонив 28 лютого 2014 року.

  

Олександр Шумілін, УП
Теми: ЯнуковичТурчинов
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