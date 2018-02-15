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Турчинов: Приказов ликвидировать Януковича не было

Четверг, 15 февраля 2018, 17:14

Секретарь СНБО, бывший и.о. президента Александр Турчинов заявил, что никогда не давал приказов физически уничтожить экс-президента Виктора Януковича.

Об этом он сказал во время допроса в суде по делу госизмене Виктора Януковича.

"Я не давал команду никому ликвидировать, или стрелять, или еще что-то делать, что угрожало бы жизни Януковича", - сказал он.

"Пусть хоть один человек скажет, что я такой приказ давал. Такого никогда не было и не могло быть. Более того, очень важно, чтобы Янукович был живой в Украине. Важно было, чтобы он добровольно написал заявление о сложении должности и спокойно сидеть на скамье подсудимых и отвечал за те преступления, которые он совершал, или которые ему инкриминируют", - сказал он.

Как известно, в суде Турчинов также заявил, что о неудачных попытках Наливайченко организовать АТО, что Виктор Янукович не мог оставаться президентом не только из-за побега, но и через свои неконституционные действия, председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин угрожал российским оружием, когда звонил 28 февраля 2014.

Александр Шумилин, УП
Темы: ЯнуковичТурчинов
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