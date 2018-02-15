Турчинов розповів, чому обрав Тенюха міністром оборони

6133 перегляди
Четвер, 15 лютого 2018, 19:08

Секретар РНБО, колишній в.о.президента Олександр Турчинов розповів, що командувача ВМС Ігоря Тенюха обрали на посаду в. о. міністра оборони за квотою "Свободи".

Про це він розповів під час допиту у суді у справі держзради Віктора Януковича.

Адвокати Януковича запитали у Турчинова, чому він обрав Тенюха попри його відсутність досвіду керівництва іншими родами військ.

"Справа у тому, що дуже важко відбулося формування уряду і не було одної політичної сили, яка би могла формувати весь склад уряду. Уряд був коаліційний. В основному в тому уряді були представники партії "Батьківщина", "Свобода" і "Удару". Тобто відповідні квоти отримали політичні партії в уряді і квота щодо призначення міністра оборони відійшла до ВО "Свобода", які і внесли кандидатуру Тенюха на посаду міністра оборони", - відповів він.

Турчинов пояснив, що у зв’язку з тим, що уряд був коаліційний і без однієї з вищезгаданих політичних сил він не міг його сформувати, то рішення голосувалося разом за домовленістю політичних сил, які і утворили парламентську більшість.

Як відомо, у суді Турчинов також заявив, що про невдалі спроби Наливайченка організувати АТО, що Віктор Янукович не міг залишатися президентом не лише через утечу, а й через свої неконституційні дії, що голова Державної думи РФ Сергій Наришкін погрожував російською зброєю, коли дзвонив 28 лютого 2014 року.

Марія Думанська, УП
Теми: Турчинов Міноборони суд Янукович
powered by lun.ua
По темі
Турчинов: Наказів ліквідувати Януковича не було 15 лютого 2018, 18:14
Турчинов: Некоректні вислови щодо Януковича? Жодного мату! 15 лютого 2018, 17:46
Турчинов розповів про невдалі спроби Наливайченка організувати АТО 15 лютого 2018, 17:44
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
АРМА: Невідомі у камуфляжі знову вдерлися до офісів у "Гулівері"
У Міграційній службі не знають, хто організував чартер для Саакашвілі – "Схеми"
Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні
Усі новини
Made in Ukraine

16 українських брендів, які виготовляють рюкзаки

Книга

Замість епілогу до Кривавого віку