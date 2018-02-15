Турчинов розповів, чому обрав Тенюха міністром оборони
Секретар РНБО, колишній в.о.президента Олександр Турчинов розповів, що командувача ВМС Ігоря Тенюха обрали на посаду в. о. міністра оборони за квотою "Свободи".
Про це він розповів під час допиту у суді у справі держзради Віктора Януковича.
Адвокати Януковича запитали у Турчинова, чому він обрав Тенюха попри його відсутність досвіду керівництва іншими родами військ.
"Справа у тому, що дуже важко відбулося формування уряду і не було одної політичної сили, яка би могла формувати весь склад уряду. Уряд був коаліційний. В основному в тому уряді були представники партії "Батьківщина", "Свобода" і "Удару". Тобто відповідні квоти отримали політичні партії в уряді і квота щодо призначення міністра оборони відійшла до ВО "Свобода", які і внесли кандидатуру Тенюха на посаду міністра оборони", - відповів він.
Турчинов пояснив, що у зв’язку з тим, що уряд був коаліційний і без однієї з вищезгаданих політичних сил він не міг його сформувати, то рішення голосувалося разом за домовленістю політичних сил, які і утворили парламентську більшість.
Як відомо, у суді Турчинов також заявив, що про невдалі спроби Наливайченка організувати АТО, що Віктор Янукович не міг залишатися президентом не лише через утечу, а й через свої неконституційні дії, що голова Державної думи РФ Сергій Наришкін погрожував російською зброєю, коли дзвонив 28 лютого 2014 року.