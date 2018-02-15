Турчинов рассказал, почему выбрал Тенюха министром обороны

Секретарь СНБО, бывший и.о. президента Александр Турчинов рассказал, что командующего ВМС Игоря Тенюха избрали на должность и. о. министра обороны по квоте "Свободы".

Об этом он рассказал во время допроса в суде по делу о госизмене Виктора Януковича.

Адвокаты Януковича спросили у Турчинова, почему он выбрал Тенюха несмотря на его отсутствие опыта руководства другими родами войск.

"Дело в том, что очень трудно произошло формирование правительства и не было одной политической силы, которая бы могла формировать весь состав правительства. Правительство было коалиционное. В основном в том правительстве были представители партии "Батькивщина", "Свобода" и "Удар". То есть соответствующие квоты получили политические партии в правительстве и квота по назначению министра обороны отошла к ВО "Свобода", которые и внесли кандидатуру Тенюха на должность министра обороны", - сказал он.

Турчинов объяснил, что в связи с тем, что правительство было коалиционное и без одной из вышеупомянутых политических сил он не мог его сформировать, то решение голосовалось вместе по договоренности политических сил, которые и образовали парламентское большинство.

Как известно, в суде Турчинов также заявил, что о неудачных попыткахНаливайченко организовать АТО, что Виктор Янукович не мог оставаться президентом не только из-за побега, но и через свои неконституционные действия, председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин угрожал российским оружием, когда звонил 28 февраля 2014.