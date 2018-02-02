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"Заступник міністра" ОРЛО позбувся вугільної компанії за 2 дні до санкцій

П'ятниця, 2 лютого 2018, 17:34

Так званий "заступник міністра вугільної промисловості ЛНР" Олександр Мельничук вийшов зі складу засновників російського ТОВ "Угольные технологии" за два дні до введення США санкцій проти нього та його брата.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на витяг з реєстру юридичних осіб РФ.

Зазначається, що 24 січня до юридичного реєстру були внесені зміни і власниками ТОВ стали в рівних частках, по 50%, В'ячеслав Дрюченко і Валерій Донсков. До цього вони володіли по 33% компанії, ще стільки ж належало Олександру Мельничуку.

За інформацією видання, зареєстровані в Ростові-на-Дону "Угольные технологии" - одна з найбільших компаній, яка займається вивезенням вугілля з окупованого Донбасу і поставками його на експорт через посередників. Антрацит поставляється до Туреччини і Польщі.

У 2016-2017 роках компанія вивезла до Росії з ОРДЛО понад 500 тисяч тонн антрациту. Експортні поставки з Росії склали понад 240 тисяч тонн.

За цим показником компанія зараз поступається лише ТОВ "Газ-Альянс" та ТОВ "Петролеум Капитал", які контролюються українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком.

Повідомляється, що Мельничуку також належить 40% виробника вугілля "ГОФ Дар'ївська", зареєстрованої в Києві. Тільки в 2015 році ця компанія відвантажила на експорт до Росії більше 425 тисяч тонн антрациту.

Крім того, Мельничук є власником 10% у "Кримській паливній енергетичній компанії". Мажоритарний власник цієї компанії через дніпровську компанію "ЮГ-Скан" - Сергій Огурцов. У Верховній Раді п'ятого скликання Огурцов значився помічником екс-депутата-втікача Олега Царьова.

Чиновник-сепаратист також володіє ростовською компанією ЮТЕК, що поставляє на окуповані території моторні масла, арматуру та іншу продукцію.

Брат Олександра - Сергій - є власником зареєстрованої в Києві компанії "Ровеньки-Вуглепостач". Ця компанія до березня 2017 року була найбільшим легальним експортером видобутого в ОРДЛО сортового антрациту. Вугілля компанія купувала в холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Через блокаду окупованих територій "Ровеньки-Вуглепостач" згорнула експортний бізнес.

Як відомо, 26 січня Міністерство фінансів США повідомило, що Америка розширила антиросійський санкційний список через ситуацію в Україні, додавши до нього 21 фізичну особа і 12 компаній.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОсанкціївугілляРосіяСША
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