САП подала апеляцію на звільнення Труханова та його заступника

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Вівторок, 20 лютого 2018, 14:51

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського райсуду Києва відпустити на поруки мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Апеляційного суду Києва.

Там розповіли, що обидві апеляції 19 лютого зареєстрував у суді прокурор САП Максим Кравченко.

"Оскаржується саме відмова Солом'янського суду взяти чиновників під варту", - уточнили в прес-службі.

Стосовно Труханова слухання призначене на 15:30 наступного понеділка, 26 лютого. Головуватиме на засіданні суддя Валерій Лашевич.

Дату розгляду скарги щодо Вугельмана ще не призначено, а от головуючий суддя вже відомий – це Іван Рибак.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

За даними детективів, у грудні 2017 року троє чиновників мерії виїхали за кордон, а на початку січня 2018 року Україну покинув і голова комісії міськради.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 млн грн.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Труханов Одеса Антикорупційна прокуратура суд
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