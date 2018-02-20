САП подала апеляцію на звільнення Труханова та його заступника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського райсуду Києва відпустити на поруки мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі Апеляційного суду Києва.

Там розповіли, що обидві апеляції 19 лютого зареєстрував у суді прокурор САП Максим Кравченко.

"Оскаржується саме відмова Солом'янського суду взяти чиновників під варту", - уточнили в прес-службі.

Стосовно Труханова слухання призначене на 15:30 наступного понеділка, 26 лютого. Головуватиме на засіданні суддя Валерій Лашевич.

Дату розгляду скарги щодо Вугельмана ще не призначено, а от головуючий суддя вже відомий – це Іван Рибак.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

За даними детективів, у грудні 2017 року троє чиновників мерії виїхали за кордон, а на початку січня 2018 року Україну покинув і голова комісії міськради.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

15 лютого суд відпустив їх на поруки: за Труханова поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за Вугельмана – нардепи Пресман і Мірошниченко. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 млн грн.

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Євген Кізілов, УП