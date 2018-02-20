Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП подала апелляцию на освобождение Труханова и его заместителя

Вторник, 20 февраля 2018, 13:51
САП подала апелляцию на освобождение Труханова и его заместителя

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского райсуда Киева отпустить на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

Там рассказали, что обе апелляции 19 февраля зарегистрировал в суде прокурор САП Максим Кравченко.

"Обжалуется именно отказ Соломенского суда взять чиновников под стражу", - уточнили в пресс-службе.

Относительно Труханова слушание назначено на 15:30 в понедельник, 26 февраля. Председательствовать на заседании будет судья Валерий Лашевич.

Дата рассмотрения жалобы по Вугельману еще не назначена, а вот судья уже известен - это Иван Рыбак.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

По данным детективов, в декабре 2017 года трое чиновников мэрии выехали за границу, а в начале января 2018 года Украину покинул и глава комиссии горсовета.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельман – нардепы Пресман и Мирошниченко. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн грн.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрухановОдессаАнтикоррупционная прокуратурасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: