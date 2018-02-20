САП подала апелляцию на освобождение Труханова и его заместителя

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского райсуда Киева отпустить на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

Там рассказали, что обе апелляции 19 февраля зарегистрировал в суде прокурор САП Максим Кравченко.

"Обжалуется именно отказ Соломенского суда взять чиновников под стражу", - уточнили в пресс-службе.

Относительно Труханова слушание назначено на 15:30 в понедельник, 26 февраля. Председательствовать на заседании будет судья Валерий Лашевич.

Дата рассмотрения жалобы по Вугельману еще не назначена, а вот судья уже известен - это Иван Рыбак.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и главу постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, причинившей государству 185 млн грн убытков.

По данным детективов, в декабре 2017 года трое чиновников мэрии выехали за границу, а в начале января 2018 года Украину покинул и глава комиссии горсовета.

Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту "Борисполь" 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

15 февраля суд отпустил их на поруки: за Труханова поручился нардеп от БПП Дмитрий Голубов, а за Вугельман – нардепы Пресман и Мирошниченко. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн грн.

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Евгений Кизилов, УП