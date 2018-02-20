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Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 20 лютого 2018, 19:54

Оточення Порошенка контролює газове родовище, екс-обвинувач Луценка отримує підвищення, поліцейські протестують, Ситник виграє суд з НАЗК – новини, які обговорювали 20 лютого.

Про газове родовище. Як з’ясували журналісти програми "Схеми", юрист з команди президента Петра Порошенка отримав фактичний контроль над перспективним газовим родовищем на Полтавщині.

Про свідка у спецконфіскації. Стало відомо, що Аркадій Кашкін, який пішов на угоду зі слідством, що дозволило конфіскувати 1,5 мільярди доларів "сім'ї" екс-президента Віктора Януковича, до 2002 року працював у прокуратурі і навчався з прокурором у цій справі.

Про Меморіал Небесної Сотні. Міністерство культури оголосило переможців у конкурсі проектів Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Першу премію отримав проект архітекторів Ірини Волинець і Марії Процик.

Про Ситника. Апеляційний суд Києва скасував рішення суду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав сплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції.

Про протест поліцейських. Близько сотні спецпризначенців влаштували акцію протесту під будівлею Шевченківського суду Києва проти рішення відпустити бійця, що поранив правоохоронця під Солом'янським судом 15 лютого.

Про обвинувача Луценка. Стало відомо, що прокурор Віктор Клименко, який у 2012 році засадив за грати міністра МВС Юрія Луценка, отримав підвищення і успішно пройшов таємну перевірку доброчесності.

Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" переглянула оприлюднені раніше цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, збільшивши знижку для них.

Про реінтеграцію Донбасу. Президент Петро Порошенко підписав закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

Про корупцію в АТО. В статті на сайті американської газети The New York Times йдеться про те, що за 4 роки війни на Донбасі корупційний акцент в Україні змістився з газової до військової сфери.

"Українська правда" в Threads

Теми: корупціяАТОСитникполіціяДонбас
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