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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 20 февраля 2018, 19:54

Окружение Порошенко контролирует газовое месторождение, экс-обвинитель Луценко получает повышение, полицейские протестуют, Сытник выиграет суд с НАПК – новости, которые обсуждали 20 февраля.

О газовом месторождении. Как выяснили журналисты программы "Схемы", юрист из команды президента Петра Порошенко получил фактический контроль над перспективным газовым месторождением на Полтавщине.

О свидетеле в спецконфискации. Стало известно, что Аркадий Кашкин, который пошел на сделку со следствием, что позволило конфисковать 1,5 миллиарда долларов "семьи" экс-президента Виктора Януковича, до 2002 года работал в прокуратуре и учился с прокурором по этому делу.

О Мемориале Небесной Сотни. Министерство культуры объявило победителей в конкурсе проектов Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Первую премию получил проект архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик.

О Сытнике. Апелляционный суд Киева отменил решение суда, по которому директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник должен был уплатить штраф в 1,7 тысяч гривен за невыполнение требований Нацагентства по предотвращению коррупции.

О протесте полицейских. Около сотни спецназовцев устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева против решения отпустить бойца, который ранил милиционера под Соломенским судом 15 февраля.

Об обвинителе Луценко. Стало известно, что прокурор Виктор Клименко, который в 2012 году засадил за решетку министра МВД Юрия Луценко, получил повышение и успешно прошел тайную проверку добросовестности.

О "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз Украины" пересмотрела обнародованные ранее ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, увеличив скидку для них.

О реинтеграции Донбасса. Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

О коррупции в АТО. В статье на сайте американской газеты The New York Times говорится, что за 4 года войны в Донбассе коррупционный акцент в Украине сместился с газовой к военной сфере.

Темы: коррупцияАТОСытникполицияДонбасс
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