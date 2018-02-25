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У Луценка розповіли про італійську "справу Марківа"

Неділя, 25 лютого 2018, 15:24

Україна неодноразово зверталася до Італії з пропозицією посприяти в розслідуванні справи військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа і створити спільну слідчу групу, однак відповіді не отримала.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

Він нагадав, що за фактом загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі і ще низки осіб проводиться розслідування СБУ з кваліфікацією "терористичний акт". За словами Єніна, схожу за фабулою справу розслідують і правоохоронні органи Італії.

Єнін зазначив, що зараз в України немає ніяких застережень щодо об'єктивності ходу слідства на території Італії: "Ми довіряємо нашим італійським партнерам".

"За інформацією, яка є у українських правоохоронних органів, Марків не міг мати прямого відношення до вбивства громадянина Італії Андреа Рокеллі. У нас є свідки, частина з яких відвідувала Італію для дачі показів італійській прокуратурі", - додав заступник генпрокурора.

"Ми неодноразово зверталися з пропозиціями до італійської сторони про сприяння у розслідуванні цього злочину, оскільки йдеться про ті ж самі події. Півроку тому ми направили лист за підписом генпрокурора і глави СБУ. Ми запропонували італійським правоохоронним органам приїхати на місце скоєння злочину, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, яке є в розпорядженні СБУ", - зазначив Єнін. 

Для прискорення обміну інформацією та ефективності розслідування українська сторона пропонувала Італії створити спільну слідчу групу, однак відповіді від італійської сторони з цього приводу поки що немає.

"Ми очікуємо відповіді італійської сторони щодо наших пропозицій. Це питання розглядалося також під час недавнього візиту міністра закордонних справ Італії в Україну", - повідомив Єнін. 

Як відомо, увечері 24 травня 2014 року у селі Андріївка поблизу Слов'янська внаслідок мінометного обстрілу французький фотожурналіст Вільям Роглон отримав поранення, а італійський фотокореспондент Андреа Рокеллі та його російський напарник Андрій Миронов загинули.

30 червня 2017 року поліція Італії арештувала українського військовослужбовця Віталія Марківа за підозрою у причетності до цих смертей.

Віталій Марків є чинним заступником командира взводу в батальйоні Нацгвардії України ім. генерала Сергія Кульчицького.

У серпні прокуратура Мілана допитала народного депутата України від БПП Андрія Антонищака, який є координатором батальйону ім. генерала Сергія Кульчицького.

У Генпрокуратурі заявляли, що італійська сторона не зверталася до України ані по правову допомогу стосовно допиту Марківа, ані з запитами щодо нього.

ГПУ закликала італійську владу надати ґрунтовні докази вини Марківа або негайного звільнити його.

У листопаді 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навів міністру закордонних справ Італії докази непричетності нацгвардійця до загибелі фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратуравбивствоАТОЗМІ
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