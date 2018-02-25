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У Луценко рассказали об итальянском "деле Маркива"

Воскресенье, 25 февраля 2018, 15:24

Украина неоднократно обращались к Италии с предложением оказать содействие в расследовании дела военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива и создать совместную следственную группу, однако ответа не получила. 

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

Он напомнил, что по факту гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и еще ряда лиц проводится расследование СБУ с квалификаций "террористический акт". По словам Енина, похожее по фабуле дело расследуют и правоохранительные органы Италии.

Енин отметил, что сейчас у Украины нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии: "Мы доверяем нашим итальянским партнерам". 

"По информации, которая есть у украинских правоохранительных органов, Маркив не мог иметь прямого отношения к убийству гражданина Италии Андреа Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", - добавил замгенпрокурора. 

"Мы неоднократно обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за подписью генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским правоохранительным органам приехать на место совершения преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства, которое есть в распоряжении СБУ", - отметил Енин. 

Для ускорения обмена информацией и эффективности расследования украинская сторона предлагала Италии создать совместную следственную группу, однако ответа от итальянской стороны по этому поводу пока еще нет.

"Мы находимся в ожидании ответа итальянской стороны относительно наших предложений. Этот вопрос рассматривался также в ходе недавнего визита министра иностранных дел Италии в Украину", - сообщил Енин. 

Как известно, вечером 24 мая 2014 года в с.Андреевка возле Славянска в результате минометного обстрела французский фотожурналист Вильям Роглон получил ранение, а итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли и его российский напарник Андрей Миронов погибли.

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала украинского военнослужащего Виталия Маркива по подозрению в причастности к этим смертям.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

В августе прокуратура Милана допросила народного депутата Украины от БПП Андрея Антонищака, который является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.

В Генпрокуратуре заявляли, что итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса Маркива, ни с запросами по нему.

ГПУ призывала итальянские власти предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленного освободить его.

В ноябре 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков привел министру иностранных дел Италии доказательства непричастности нацгвардейца к гибели фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе.

Темы: ГенпрокуратураубийствоАТОСМИ
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